Ливан заявил в среду, что подаст жалобу против Израиля в Совет Безопасности ООН после авиаудара в южном пригороде Бейрута, в результате которого погибли не менее четырех человек и 80 получили ранения.

Израильская армия подтвердила, что целью был командир «Хезболлы» Фуад Шукр. Тель-Авив обвиняет его в ракетной атаке, произошедшей в субботу. В результате этой атаки погибли 12 человек в друзском городе Мадждал Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.

«Хезболла» подтвердила, что Шукр находился в здании, которое поразил Израиль. Однако, его судьба пока остается неизвестной.

«Ливан не хочет войны, и наши усилия сосредоточены на дипломатии», — заявил министр информации Зиад Макари на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

Опасения по поводу полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой» происходят на фоне разрушительной израильской операции в Газе, в результате которой с октября прошлого года погибли более 39 400 человек.