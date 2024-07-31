Невестка Исмаила Хании оплакивает лидера ХАМАС в Газе

Инас Хания, невестка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании вспоминает мольбы своих дочерей покинуть Газу. Спустя несколько недель после того, как продолжающееся наступление Израиля на палестинскую Газу унесло жизни ее дочерей, Исмаил Хания был убит в результате авиаудара в Тегеране. #trtнарусском #палестина #газа #иран #тегеран #ХАМАС #хания #ИсмаилХания #лидерХАМАС #новости #трт