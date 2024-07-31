ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Невестка Исмаила Хании оплакивает лидера ХАМАС в Газе
Инас Хания, невестка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании вспоминает мольбы своих дочерей покинуть Газу. Спустя несколько недель после того, как продолжающееся наступление Израиля на палестинскую Газу унесло жизни ее дочерей, Исмаил Хания был убит в результате авиаудара в Тегеране. #trtнарусском #палестина #газа #иран #тегеран #ХАМАС #хания #ИсмаилХания #лидерХАМАС #новости #трт
Невестка Исмаила Хании оплакивает лидера ХАМАС в Газе / Others
31 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us