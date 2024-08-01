США обещают выделить $500 млн в качестве новой военной помощи Филиппинам, заявил 30 июля госсекретарь Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Маниле.

«Этот уровень финансирования беспрецедентен, и он посылает четкий сигнал о поддержке Филиппин со стороны администрации Байдена-Харрис, Конгресса США и американского народа», — заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, также прибывший на Филиппины в составе американской делегации.

Поддержав Манилу, Вашингтон передал неоднозначное сообщение Пекину о недопустимости военных действий против союзников США в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Отношения Филиппин и КНР переживают сложный период из-за спорных островов в Южно-Китайском море — в апреле и мае споры дошли до открытой конфронтации пограничников двух стран.

Как отметил Блинкен, военная помощь от США укрепит оборонный союз с Филиппинами, который начал формироваться два года назад, после прихода к власти президента Фердинанда Маркоса-младшего. В отличие от своего предшественника, который выступал за налаживание отношений с Китаем, Маркос склоняется к связям с Вашингтоном.

При новом президенте Филиппины предоставили США доступ к четырем военным базам на островах. Самые северные из них находятся недалеко от Тайваня. Соглашение позволяет Пентагону использовать базы в гуманитарных целях, но также оговаривает их возможное использование в случае прямой угрозы суверенитету Филиппин.

Обстановка на переговорах в Маниле была напряженной, отмечает газета The New York Times (NYT). По ее данным, причиной тревоги стали опасения филиппинской стороны, что США после смены президента в ноябре текущего года сократят военную поддержку Манилы. Кроме того, встреча с американской делегацией прошла на фоне резкого обострения отношений Филиппин с Китаем.

Блинкен поспешил успокоить Макроса, передав приветствия не только от президента Джо Байдена, но и от вице-президента Камалы Харрис, тем самым демонстрируя, что демократы намерены сохранить поддержку Манилы.