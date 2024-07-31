США приостанавливают финансовую помощь Грузии, в результате чего страна не получит предназначавшийся ей транш в размере более 95 млн долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции в Сингапуре.

Причиной охлаждения отношений между Вашингтоном и Тбилиси стал закон об «иностранном влиянии», принятый парламентом Грузии в мае. США, как и многие европейские официальные лица, а также грузинская оппозиция, считают, что этот закон «противоречит принципам демократии».

Блинкен также обвинил грузинское правительство в «антидемократических действиях и ложных заявлениях», заявив, что они несовместимы с нормами Евросоюза и НАТО. Хотя Грузия не является членом ни ЕС, ни НАТО, страна стремится вступить в эти организации.

Ранее США объявили о намерении пересмотреть отношения с Грузией и пригрозили санкциями против грузинских политиков, которых считают причастными к «нарушениям демократических принципов», а также против членов их семей.

Евросоюз, в свою очередь, после принятия Грузией закона об «иностранном влиянии» приостановил процесс рассмотрения ее возможной интеграции и заморозил военную помощь Тбилиси объемом в 30 млн евро.

В ответ на эти меры правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что США пытаются использовать рычаги давления, чтобы шантажировать грузинские власти и ограничить независимость страны.