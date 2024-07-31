ПОЛИТИКА
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В Газе объявили эпидемию полиомиелита
Министерство здравоохранения Палестины объявило сектор Газа зоной эпидемии полиомиелита. Предварительно инфекция вызвана дефицитом чистой воды в эксклаве. Вирус был обнаружен в сточных водах в Хан-Юнусе и в центральных районах сектора. Кроме того, ранее Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сообщило, что еженедельно по всей Газе регистрируется от 800 до 1000 новых случаев гепатита. #trtнарусском #палестина #газа #эпидемия #болезни #shorts #новости #трт #секторгаза
В Газе объявили эпидемию полиомиелита / Others
31 июля 2024 г.
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