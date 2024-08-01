Руководство ХАМАС обещает отомстить за убийство политического лидера Исмаила Хании в Тегеране.

«Исмаил Хания погиб в результате коварного сионистского налета, — говорится в заявлении движения. — Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит о сыновьях нашего великого палестинского народа»‎.

Муса Абу Марзук, второй человек в иерархии ХАМАС, член политбюро движения, осудил убийство как «трусливый поступок» и пообещал, что действия Израиля не останутся без ответа.

Сами Абу Зухри, высокопоставленный представитель ХАМАС, также отреагировал на убийство, заявив: «Мы ведем открытую войну за освобождение Аль-Кудс (Иерусалима) и готовы заплатить любую цену».

Другие палестинские группировки присоединились к хору осуждения и соболезнований, пообещав заставить израильтян заплатить за убийство.

Махер аль-Тахер, член исполкома Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), назвал Ханию лидером, который принес последнюю жертву во имя реализации палестинского дела. Народный фронт освобождения Палестины — вторая по величине группировка, входящая в Организацию освобождения Палестины (ООП).

«Израильский враг перешел все красные линии и подталкивает ситуацию к полномасштабной войне со всей «‎‎осью сопротивления», которая «полностью готова к конфронтации», — заявил он.

В так называемую «‎ось сопротивления»‎ входят проиранские ополчения в регионе — ливанская «‎Хезболла»‎, йеменские хуситы, иракские группировки «‎Катаиб Хезболла»‎.

Аль-Тахер отметил, что Тель-Авив не смог бы совершить злодеяние «без американского прикрытия», потому месть палестинцев будет распространяться не только на Израиль, но и на США.

В МИД Ирана заявили о праве палестинцев на возмездие. При этом сам Тегеран пока не спешит с заявлениями об ответе на израильскую атаку. СМИ сообщают, что такая риторика может говорить о том, что Иран всячески пытается избежать дальнейшей эскалации с Израилем. Однако вполне вероятно, что Тегеран не оставит израильскую атаку без ответа, учитывая, что удар был совершен по центру иранской столицы — это бросает тень на всю систему безопасности Ирана.