В результате израильского удара по Бейруту погиб командир «Хезболлы»?

«Хезболла» подтвердила, что под завалами здания, разрушенного израильским беспилотником в пригороде Бейрута вечером 30 июля, находился видный командир движения Фуад Шукр. О его судьбе станет известно после разбора завалов. В результате израильской атаки, по последним данным, погибли 3 человека, 72 получили ранения. #trtнарусском #бейрут #хезболла #фуадшукр #командир #новости #трт #новостимира