ПОЛИТИКА
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В результате израильского удара по Бейруту погиб командир «Хезболлы»?
«Хезболла» подтвердила, что под завалами здания, разрушенного израильским беспилотником в пригороде Бейрута вечером 30 июля, находился видный командир движения Фуад Шукр. О его судьбе станет известно после разбора завалов. В результате израильской атаки, по последним данным, погибли 3 человека, 72 получили ранения. #trtнарусском #бейрут #хезболла #фуадшукр #командир #новости #трт #новостимира
В результате израильского удара по Бейруту погиб командир «Хезболлы»? / Others
31 июля 2024 г.
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