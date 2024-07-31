В заявлении, опубликованном на официальной странице Центра по борьбе с дезинформацией при президенте Турции, опровергнута информация о том, что Россия якобы передала Турции и сирийскому режиму проекты соглашений с обязательными для обеих сторон положениями.

«Утверждение о том, что Россия якобы передала Турции и сирийскому режиму проекты соглашений с обязательными для обеих сторон положениями, не соответствует действительности. Комментарии и оценки в СМИ о том, что в процессе возобновления турецко-сирийских отношений ведутся переговоры на основе неких проектных текстов, являются безосновательными», — говорится в заявлении.