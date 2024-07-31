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Российские пограничники покинули «Звартноц»
Российские пограничники официально завершили свою службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване, где они находились с 1992 года
Российские пограничники покинули «Звартноц»
Фото AA / AA
31 июля 2024 г.

Российские пограничники официально завершили свою службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване, где они несли службу с 1992 года. По случаю окончания их миссии в воздушной гавани состоялась официальная церемония.

Как сообщает ТАСС, в мероприятии приняли участие начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Эдгар Унанян, депутаты парламента Армении, представители посольства РФ и ветераны погранслужбы. Церемония началась с исполнения гимнов двух стран.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Ереван уведомил российскую сторону о решении с 1 августа самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту «Звартноц» без участия российских пограничников. В связи с этим Армения также попросила вывести российских пограничников с территории аэропорта.

В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в аэропорту «Звартноц» должна быть прекращена, подчеркнув, что Армения способна сама контролировать и защищать свои границы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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