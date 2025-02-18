ТУРЦИЯ
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Зеленский: «Наши отношения с Турцией остаются на высоком уровне»
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре поблагодарил Турцию за поддержку, подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений
Зеленский: «Наши отношения с Турцией остаются на высоком уровне»
Владимир Зеленский / AA Archive
18 февраля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений и выразил признательность турецкому народу за поддержку Украины.

«Наши отношения остаются на высоком уровне, и я благодарю за это президента Эрдогана и весь турецкий народ», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Турция занимает принципиальную позицию в вопросах территориальной целостности и суверенитета Украины, что Киев высоко ценит.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Анкара сыграла важную роль в освобождении украинских военных и мирных граждан, содействуя процессу их возвращения.

Украинский лидер также прокомментировал информацию о переговорах России и США в Эр-Рияде, заявив, что Киев не был проинформирован об этих контактах и узнал о них из СМИ.

Зеленский подчеркнул важность открытого диалога и координации международных усилий в вопросах безопасности, отметив, что Украина продолжит взаимодействие с Турцией по всем ключевым направлениям.

В рамках визита Анкара и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования, а также меморандум о взаимодействии в сфере медиа и стратегической коммуникации. Документы подписали министры и официальные представители двух стран.

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