ПОЛИТИКА
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Совбез ООН соберется в связи с подлым убийством Хании
Россия назначила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по случаю подлого убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
Совбез ООН соберется в связи с подлым убийством Хании
Фото: Reuters / Reuters
31 июля 2024 г.

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Россия назначила внеочередное заседание Совета в связи с гнусным убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Заседание запланировано на 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По словам Полянского, заседание назначено по запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией. Заседание пройдет в 16:00 по Нью-Йорку.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, где находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Иран и ХАМАС обвиняют в убийстве Израиль, который пока не комментирует ситуацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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