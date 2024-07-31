31 июля 2024 г.
Председательствующая в Совете Безопасности ООН Россия назначила внеочередное заседание Совета в связи с гнусным убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Заседание запланировано на 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
По словам Полянского, заседание назначено по запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией. Заседание пройдет в 16:00 по Нью-Йорку.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, где находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Иран и ХАМАС обвиняют в убийстве Израиль, который пока не комментирует ситуацию.