ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Хезболла» подтвердила гибель второго лица организации
Старший советник лидера «Хезболлы» по военным вопросам Фуад Шукр был убит в результате удара израильской армии по Бейруту
«Хезболла» подтвердила гибель второго лица организации
Фото: Reuters / Reuters
31 июля 2024 г.

Старший советник лидера «Хезболлы» по военным вопросам Фуад Шукр, известный как «Саид Мохсен», был убит в результате удара израильской армии по столице Ливана Бейруту вечером 30 июля.

В связи с этим ожидается речь генерального секретаря организации Хасана Насраллы.

«Наша политическая позиция по поводу этого ужасного нападения и большого преступления будет объявлена генеральным секретарем «Хезболлы» Сейидом Хасаном Насраллой, завтра, на похоронном марше», – говорится в заявлении «Хезболлы».

Во вторник вечером израильские военные нанесли удар по Фуаду Шукру в южном пригороде Бейрута. Тель-Авив обвиняет его в ракетной атаке, произошедшей в субботу. В результате этой атаки погибли 12 человек в друзском городе Мадждал Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Через несколько часов в Тегеране был убит глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС и Иран обвинили в его гибели Израиль, но израильские власти пока не подтвердили и не опровергли свою причастность к этому событию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us