Старший советник лидера «Хезболлы» по военным вопросам Фуад Шукр, известный как «Саид Мохсен», был убит в результате удара израильской армии по столице Ливана Бейруту вечером 30 июля.

В связи с этим ожидается речь генерального секретаря организации Хасана Насраллы.

«Наша политическая позиция по поводу этого ужасного нападения и большого преступления будет объявлена генеральным секретарем «Хезболлы» Сейидом Хасаном Насраллой, завтра, на похоронном марше», – говорится в заявлении «Хезболлы».

Во вторник вечером израильские военные нанесли удар по Фуаду Шукру в южном пригороде Бейрута. Тель-Авив обвиняет его в ракетной атаке, произошедшей в субботу. В результате этой атаки погибли 12 человек в друзском городе Мадждал Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Через несколько часов в Тегеране был убит глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС и Иран обвинили в его гибели Израиль, но израильские власти пока не подтвердили и не опровергли свою причастность к этому событию.