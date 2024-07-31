Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением по поводу вероломного убийства Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Алтун назвал Ханию «выдающимся героем и мучеником за палестинское дело» и обвинил Израиль в государственном терроризме.

По словам Алтуна, это убийство является «вопиющим нарушением государственного суверенитета другой страны» и демонстрирует, что правительство Нетаньяху «не привержено прекращению огня или мирному урегулированию».

Турецкий чиновник подверг резкой критике действия Израиля в Газе. «Лишив миллионы жителей Газы их самых базовых человеческих потребностей, Израиль теперь нацелился на политических лидеров, которые ищут долгосрочное решение», — написал чиновник на своей странице в X.

Алтун обвинил Израиль в проведении «геноцидальной политики в Палестине» и предупредил, что действия правительства Нетаньяху «не только провоцируют более широкую региональную войну, но и подвергают опасности безопасность своих собственных граждан».

В своем заявлении турецкий чиновник также раскритиковал социальную сеть Instagram за цензуру сообщений с соболезнованиями в связи со смертью Хании.

«Мы будем стоять с нашими палестинскими братьями и сестрами при каждой возможности и на каждой платформе. Палестина будет свободной. Рано или поздно. Это неизбежность, которую Израиль не может предотвратить», — заключил Алтун.