Турция и Туркменистан планируют в течение следующих 20 лет увеличить объем торговли природным газом до 15 млрд кубометров в год, что в сумме составит 300 млрд кубометров. Об этом сообщило Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

Для достижения таких объемов обе страны рассматривают возможность строительства нового трубопровода. На начальном этапе стороны намерены использовать существующую инфраструктуру и начать поставки в объеме 2 млрд кубометров с помощью механизма свопа, говорится в заявлении министерства, процитировавшего министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара.

Это заявление прозвучало после двухдневного визита министра в Туркменистан, где Байрактар провел переговоры с местными чиновниками по энергетике.

Турция стремится транспортировать туркменский газ через свою территорию в Европу. Для этого, по словам Байрактара, существует несколько вариантов, включая строительство трубопровода через Каспийское море для долгосрочных поставок значительных объемов газа в Турцию и Европу.

Байрактар также отметил, что Турция планирует увеличить мощности по хранению газа до 12 млрд кубометров к 2028 году. В этом процессе компания BOTAS играет важную роль благодаря своей инфраструктуре и опыту.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что транспортировка туркменского газа через расширенный Трансанатолийский газопровод (TANAP) — это лишь вопрос времени.

Ранее в этом году Турция и Азербайджан подписали соглашение о расширении пропускной способности газопроводов, что позволит увеличить поставки газа из региона Каспия в Турцию и Европу к 2030 году.