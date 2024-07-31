Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели сообщил в социальной сети X, что глава МИД Хакан Фидан провел телефонный разговор с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Хоссейном Багери.

Кечели отметил, что в ходе разговора обсуждались события, связанные с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране, а также текущая ситуация в регионе.

Революционная гвардия Ирана подтвердила, что Хания и его телохранитель были убиты в результате израильского нападения в Тегеране, где лидер ХАМАС присутствовал на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

ХАМАС пообещал отомстить за убийство своего лидера, не уточняя деталей. В Тегеране и Бейруте также пригрозили ответить Тель-Авиву.