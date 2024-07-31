Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился подробностями своей встречи с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, которая состоялась за несколько часов до его убийства в Тегеране.

Хакан Фидан заявил, что Израиль с помощью этого покушения отправил послание не только ХАМАС, но и Ирану.

«Посмотрим, каков будет ответ Ирана и поддерживающих его движений», — добавил министр.

Выразив соболезнования палестинскому народу и исламскому миру, министр Фидан отметил: «Хания был убит в результате подлого убийства, и вместе с ним был уничтожен и мир. Пусть об этом никто не забывает».

Министр Фидан заявил, что Нетаньяху прекрасно понимает ситуацию и держит Америку в заложниках. «Если он вступит в войну в Ливане, у США не будет другого выбора, кроме как вступить в войну вслед за Нетаньяху», — заявил Фидан.