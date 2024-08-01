Члены Совета Безопасности ООН в среду осудили убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране, а постоянные представители США и Великобритании обвинили Иран в дестабилизации региона.

Совет собрался на экстренное заседание в связи с убийством Хании по просьбе Ирана, которую поддержали Россия, Алжир и Китай.

Выступая на заседании, посол Китая Фу Конг заявил, что Китай решительно осуждает убийство Хании.

Назвав инцидент «вопиющей попыткой саботировать мирные усилия», Фу Конг подчеркнул, что «Китай глубоко обеспокоен обострением беспорядков в регионе, которое может спровоцировать этот инцидент».

«Мы находимся на пороге катастрофы», — сказал посланник Алжира в ООН Амар Бенджама, добавив, что нападение Израиля было «актом террора», который нарушил международное право и суверенитет Ирана.

«Это не просто нападение на одного человека. Это жестокое нападение на сами основы дипломатических отношений, святость государственного суверенитета и принципы, на которых зиждется наш глобальный порядок», — сказал он.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил осуждение своей страной убийства Хании, добавив, что последствия этого нападения «опасны» для всего региона.

«Это серьезный удар, прежде всего, по посредническим переговорам между ХАМАС и Израилем, направленным на прекращение огня в секторе Газа, и Исмаил Хания был непосредственным участником этих переговоров. Мы все должны это понимать», — сказал Полянский.

Российский посланник посетовал, что «отвратительная практика заказных убийств высокопоставленных политических и военных деятелей ставит Ближний Восток на грань общерегиональной войны».

Полянский заявил о необходимости полного и всеобъемлющего выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Резолюция призывает к полному прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой», выводу израильских войск из Ливана и разоружению вооруженных группировок, включая «Хезболлу».

Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что «Израиль имеет право защищаться от атак «Хезболлы».

Он отметил, что «Хезболла» совершает нападения на Израиль с 8 октября прошлого года при поддержке Ирана и добавил, что члены Совета Безопасности ООН не должны мириться с этими нападениями.

Вуд подчеркнул, что Иран должен соблюдать резолюции Совбеза и что международный орган должен рассмотреть дополнительные меры против действий Ирана, которые угрожают региональному миру и безопасности.

Он также заявил, что США не имеют отношения к смерти Хании.

Вуд призвал членов Совета, имеющих влияние на Иран, усилить давление на Тегеран.

Посланник Великобритании Барбара Вудворд также подчеркнула, что рост насилия не отвечает ничьим интересам.

«Долгосрочный мир не будет обеспечен бомбами и пулями», — сказала Вудворд, призвав к сдержанности.

Она отметила, что поддерживаемая Ираном группировка йеменских хуситов продолжает свои нападения на Израиль, и заявила, что этому должен быть положен конец.