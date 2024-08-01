Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США и предполагаемым кандидатом от демократов Камалой Харрис никогда не были особенно теплыми, пишет журнал Time со ссылкой на чиновников Белого дома.

Этот вопрос стал предметом повышенного внимания с тех пор, как Харрис вступила в предвыборную гонку в ноябре после решения Джо Байдена не участвовать в ней.

Сложности начались еще в феврале 2022 года, за неделю до начала российского вторжения, когда Харрис встретилась с Зеленским в Мюнхене, чтобы, как сообщалось, передать ему оценки разведки Вашингтона и инструкции по ведению боевых действий.

Обе стороны подозревали, что РФ готовит военную операцию, но позиция Харрис «не была полностью одобрена, и впечатление, которое она произвела на руководство Украины, было неоднозначным», поскольку они не смогли договориться об ответе, пишет Time.

Харрис, как сообщается, отвергла призывы Зеленского к превентивным санкциям против России, а также его просьбы снабдить Украину достаточным количеством оружия для отражения нападения.

Администрация Байдена в то время якобы опасалась, что предоставление Киеву современного оружия укрепит «убежденность России в том, что Украина становится государством-клиентом НАТО», пишет журнал.

«Послание, которое она передала Зеленскому в Мюнхене, усугубило его разочарование в союзниках» перед началом конфликта и «задало тон отношениям с Харрисом, которые никогда не были особенно теплыми», продолжается в материале.

На мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии в июне, вице-президент представляла США, поскольку Байден предпочел вместо этого посетить предвыборный сбор средств в Голливуде. По словам собеседников Time, общение Харрис и Зеленского во время швейцарской встречи были предельно «формальными».