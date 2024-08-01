В Тегеране проходят похороны лидера ХАМАС Исмаила Хании

В Тегеране началась церемония прощания с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, убитым в результате израильского авиаудара по резиденции для почетных гостей в Иране, где он находился для участия в инаугурации президента Пезешкиана. Сообщается, что тело Хании будет перевезено в столицу Катара Доху для молитв и захоронения. В Иране объявлен трехдневный национальный траур. Напомним, Исмаил Хания был избран главой Политбюро ХАМАС 6 мая 2017 года. Он заменил на этом посту Халида Машааля. Иран и ХАМАС обвинили в организации убийства Израиль. #trtнарусском #хамас #похороны #хания #лидерхамас #новости #трт #новостимира