Резкое суждение

В румынский город Бэиле-Тушнад, в котором проживает менее 2 тыс. человек преимущественно из числа этнических венгров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел на ежегодный летний культурно-спортивный фестиваль.

Выступая в румынской Трансильвании 10 лет и 2 года назад, политик делал громкие и противоречивые заявления. В первый раз сообщил о намерении создать в стране «нелиберальную демократию», в следующий раз — раскритиковал прием мигрантов с разных континентов, а также превращение Европы в «общество смешанной расы».

Нынешняя речь Орбана стала не менее провокационной: политик фактически предрек угасание Европы в качестве центра глобальной силы, поскольку она «отказалась от защиты собственных интересов», безоговорочно следуя продемократической внешней политике США «даже ценой самоуничтожения».

По его мнению, доминирующим центром мира в ближайшие десятилетия станет Азия. Венгерский премьер особо отметил Китай, Индию, Индонезию и Пакистан.

Помимо этого, Орбан обратил внимание на вопросы, позиции по которым у него и Брюсселя расходятся. В частности, он усомнился, что Украина когда-либо сможет стать членом Евросоюза или НАТО.

По его словам, Москва и Киев не смогут один на один договориться о мире, поскольку каждая из стран верит в собственную победу. К тому же международные гарантии безопасности должны быть «закреплены в соглашении между Россией и США».

В своем выступлении Виктор Орбан также коснулся темы предстоящих выборов в США, открыто поддержав лидера республиканцев Дональда Трампа. Когда он был американским президентом, то венгерский премьер был единственным из европейских лидеров, у кого сложились с ним хорошие отношения.

В этом году Орбан уже дважды ездил к республиканцу в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Нынешнюю речь премьера не оставили без внимания в посольстве США в Венгрии. Глава американской дипмиссии Дэвид Прессман предупредил, что такая риторика может изменить отношения Будапешта с Вашингтоном.

Разозлил коллег по Евросоюзу

Премьер-министр Венгрии давно злит своих европейских коллег особым мнением о войне в Украине и других политических вопросах. Сейчас Будапешт председательствует в ЕС и союзники по Евросоюзу периодически выступают с жесткой критикой его действий.

В начале июля в ЕС осудили его «мирную миссию» по Украине, в рамках которой он посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Орбан по итогам поездки предложил Брюсселю разработать новые подходы к урегулированию российско-украинского конфликта.

Но это предложение восприняли в штыки, подчеркнув, что у венгерского премьера не было мандата на такие миротворческие инициативы. Больше всего негодования у лидеров стран ЕС вызвала поездка в российскую столицу.

В Европейском союзе не поверили в искренность намерений венгерского премьера приблизить запуск мирного процесса между РФ и Украиной и обвинили его в «умиротворении Москвы».

В Еврокомиссии даже обещали подумать над наказанием Будапешта за несогласованные с Брюсселем действия венгерского премьер-министра.

При этом на уровне НАТО столь жесткой реакции на визит Орбана в Москву не последовало. Как пояснил впоследствии генсек альянса Йенс Столтенберг, Будапешт предупредил альянс о предстоящем визите.

Невзирая на такую жесткую реакцию со стороны Брюсселя, Орбан заверил, что «продолжит борьбу за мир», хотя позиции России и Украины столь далеки друг от друга.

Руководствуется национальными интересами

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском отметила, что Венгрия всегда была одним из крупнейших центров принятия решений в Европе, особенно когда входила в состав Австро-Венгерской империи.

— В данном случае в Венгрии сохраняются традиции государственности. К тому же венгры действительно зажаты между различными государствами, а в рамках политики, которую проводит Орбан, поддержки венгерского населения где бы оно ни находилось — это рассматривается как ориентация на национальные интересы, — пояснила политолог.

По ее словам, возникает вопрос, насколько проводимая им политика согласуется с политикой Брюсселя.

— Здесь возникают очень серьезные конфликты. Это не первый из них. Венгрия часто заявляла о своих собственных интересах практически по любой повестке ЕС. В данном случае осуществляется та же тактика и стратегия Венгрии. Орбан отдает приоритет сотрудничеству с теми лидерами, которые делают упор на защиту национальных интересов, — отметила эксперт.

Специалист добавила, что венгерский премьер показывает европейским чиновникам, что он не один такой, кто ориентируется на национальные интересы.

— Орбан во всем проводит именно эту политику, он критикует европейских политиков, они для него некомпетентны, непрофессиональны. Поскольку они постоянно вмешиваются во внутренние дела Венгрии и других стран ЕС, это вызывает неудовольствие и протесты. Венгрия в данном случае не говорит о выходе из Европейского союза, но венгры высказывают селективное отношение к идеям ЕС, — считает аналитик.