В четверг в Тегеране проходит церемония прощания с Исмаилом Ханией, покойным главой политбюро палестинской группировки ХАМАС. Мероприятие привлекло большое количество участников, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана. Ожидается, что похоронную молитву возглавит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хания был убит в среду в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране. Это произошло на следующий день после его участия в инаугурации иранского президента. Хотя Израиль официально не комментирует гибель Хании, премьер-министр Биньямин Нетаньяху намекнул на причастность своей страны к убийству.

Вероломное убийство Хании происходит на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, начавшегося после операции ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло не менее 39 445 палестинцев, преимущественно женщин и детей, более 91 000 получили ранения.

Израиль подвергается международной критике за игнорирование резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и обвиняется в геноциде в Международном суде ООН. Суд потребовал от Израиля немедленно прекратить военную операцию в Рафахе, где укрылось более миллиона палестинцев.

Ситуация в Газе остается критической: большая часть территории разрушена, наблюдается острая нехватка продовольствия, чистой воды и медикаментов.