Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен снимать санкции с российской компании «Лукойл» и восстанавливать транзит нефти этой фирмы через украинскую территорию. Об этом украинский политик заявил во время встречи со словацким коллегой Робертом Фицо.

По словам Шмыгаля, Украина настаивает на том, чтобы Братислава и Будапешт отказались от российской нефти, потому Киев намерен придерживаться своей позиции. Кроме того, премьер подчеркнул, что Украина остается надежной страной для транзита «для всех стран, которые ценят свободу и верховенство закона», и «беспрекословно выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС».

Шмыгаль поспешил заверить, что санкции против ЛУКОЙЛа‎ не угрожают энергетической безопасности Словакии или ЕС в целом. Поэтому Киев не настроен обсуждать их отмену. «У нас есть полное понимание со стороны Брюсселя по этому вопросу‎»‎, — заверил украинский политик.

Шмыгаль объявил, что следующее межправительственное заседание Украина-Словакия состоится в октябре, и выразил надежду на «конструктивный и прагматичный диалог».

Премьер Словакии не принял украинскую позицию. Премьер-министр страны Роберт Фицо ранее пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти от ЛУКОЙЛа. 31 июля Фицо заявил: если Украина не выполнит условия Словакии в ближайшее время, то Братислава прекратит поставки дизельного топлива украинской стороне.

Европейские дипломаты «‎раздражены»‎ риторикой Венгрии и Словакии, которые планируют использовать процедуры ЕС для сохранения доступа к дешевой российской нефти, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Венгрия и Словакия воспользовались исключениями из санкций, чтобы продолжить получать российскую нефть. Венгрия даже увеличила импорт нефти из РФ, что вызвало раздражение у многих европейских политиков, которые с 2022 года сократили импорт российского сырья.