Большая толпа ультраправых, выступающих против мусульман, атаковала мечеть города Саутпорта на северо-западе Англии. В стычках с демонстрантами пострадали более 50 британских полицейских.

Нападения произошли через несколько часов после того, как в Саутпорте прошла акция памяти убитых и раненых в результате нападения с ножом на детский класс танцев. В результате нападения погибли три девочки, еще восемь детей получили ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии в больнице. Двое взрослых, которые пытались их защитить, также находятся в критическом состоянии.

Вскоре после акции памяти в соцсетях появились ложные сообщения о том, что подозреваемый в жестоком нападении с ножом на детский танцевальный класс был мигрантом.

В частности, в соцсети X ультраправые начали распространять ложные сообщения, якобы напавший на детей был просителем убежища или что он нелегально приехал в Англию. Некоторые посты получили миллионы просмотров, разжигая пламя ультраправых нарративов, выступающих против иммиграции.

Правоохранители пытались остановить поток дезинформации, сообщив, что подозреваемый — гражданин Британии, родился в Кардиффе, Уэльс. Но ложные утверждения продолжали распространяться.

Менее чем через два часа сотни бунтовщиков заполонили улицы Саутпорта и начали бросали кирпичи в мечеть, нападать на полицию, поджигая автомобили.

Имам мечети позже заявил журналистам, что он прятался внутри, опасаясь за свою жизнь и жизни прихожан. По его словам, в его городе всегда было так спокойно, потому он не понимает причин беспорядков.

По словам полиции, насилие подпитывали дезинформация и ультраправые агитаторы. Зачинщиками беспорядков стали сторонники Английской лиги обороны, экстремистской анти-исламской организации. Именно они разместили ложные сообщения в соцсетях, призывая людей выйти на улицы и «отомстить».

Родители погибших детей призвали жителей города отказаться от насилия и не вступать в стычки с полицией.