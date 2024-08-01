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В Греции призвали мир к деэскалации на Ближнем Востоке
Греческая партия SYRIZA выпустила в среду заявление с призывом к международному сообществу не допустить разрастания большого конфликта в регионе
В Греции призвали мир к деэскалации на Ближнем Востоке
Фото: АА / Others
1 августа 2024 г.

Главная оппозиционная партия Греции SYRIZA в среду призвала международных игроков немедленно выступить с инициативами по деэскалации на Ближнем Востоке на фоне возросшей напряженности после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и Фуада Шукра, высокопоставленного командира «Хезболлы» в Бейруте.

«SYRIZA-PS выражает сильную озабоченность беспрецедентной эскалацией на Ближнем Востоке после действий на Голанских высотах, в Бейруте и Тегеране, которые угрожают воспламенить весь регион, и призывает международное сообщество немедленно предпринять необходимые инициативы для прямой деэскалации и демонстрации требуемого самоограничения всеми вовлеченными сторонами», — говорится в заявлении партии.

Там же подчеркивается, что решение палестинского вопроса является краеугольным камнем для сохранения хрупкого равновесия и мира в регионе.

«Поэтому крайне важно добиться немедленного прекращения огня в секторе Газа, возвращения всех пленных и возобновления заслуживающих доверия израильско-палестинских переговоров о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме, — говорится в заявлении. — В противном случае продолжающееся региональное соперничество приведет ко всеобщему конфликту на Ближнем Востоке, что будет иметь неисчислимые последствия для мира и безопасности во всем регионе».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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