1 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители мусульманских стран вышли на митинги, осуждающие убийство Исмаила Хании
Митинги, осуждающие убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании, прошли в Йемене, Иране, Ливане, Турции и Пакистане. Лидер палестинского движения погиб в результате покушения в Тегеране. ХАМАС обвинил в нападении Израиль. Тель-Авив это обвинение не подтвердил и не опроверг. #trtнарусском #хания #митинги #протесты #новости #трт #новостимира
Жители мусульманских стран вышли на митинги, осуждающие убийство Исмаила Хании / Others
Истории