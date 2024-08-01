Жители мусульманских стран вышли на митинги, осуждающие убийство Исмаила Хании

Митинги, осуждающие убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании, прошли в Йемене, Иране, Ливане, Турции и Пакистане. Лидер палестинского движения погиб в результате покушения в Тегеране. ХАМАС обвинил в нападении Израиль. Тель-Авив это обвинение не подтвердил и не опроверг. #trtнарусском #хания #митинги #протесты #новости #трт #новостимира