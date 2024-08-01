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Украинские дроны атакуют Белгородскую и Курскую области
Власти двух приграничных регионов РФ сообщили об атаке БПЛА. В Курской области ранены двое, в Белгородской — повреждены дома
Украинские дроны атакуют Белгородскую и Курскую области
Фото: Reuters / Others
1 августа 2024 г.

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника в Курской области РФ. Об этом сообщили местные власти.

«Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь», — написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Минобороны России не отчитывалось о работе ПВО в регионе, сообщив лишь об уничтожении дрона над Белгородской областью.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков написал, что ударные БПЛА атаковали город Шебекино и два села — Илек-Пеньковка и Нежеголь. По предварительным данным, никто не пострадал, однако были легко повреждены несколько частных домов, в одном из которых случилось возгорание. Экстренные службы, как сообщил Гладков, оперативно ликвидировали пожар.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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