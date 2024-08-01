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США и РФ меняются заключенными?
СМИ сообщили о том, что журналист WSJ Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан освобождены из российских тюрем в рамках сделки об обмене заключенными между странами
США и РФ меняются заключенными?
Фото: Reuters / Others
1 августа 2024 г.

Власти РФ освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США.

Об этом изданию Bloomberg сообщили лица, знакомые с ситуацией.

Оба были заключены в российскую тюрьму по обвинению в шпионаже, которое и они, и Вашингтон отрицают.

В данный момент, как сообщили собеседники Bloomberg, они направляются в места назначения за пределами России.

В рамках сделки США и союзники намерены вернуть Москве российских заключенных, сообщили источники издания.

Ранее сегодня адвокат Гершковича заявила агентству РИА «Новости», что не может дать никаких комментариев по этому поводу.

Официальных комментариев от какой-либо из сторон сделки пока также не поступало.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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