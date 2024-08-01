1 августа 2024 г.
Власти РФ освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США.
Об этом изданию Bloomberg сообщили лица, знакомые с ситуацией.
Оба были заключены в российскую тюрьму по обвинению в шпионаже, которое и они, и Вашингтон отрицают.
В данный момент, как сообщили собеседники Bloomberg, они направляются в места назначения за пределами России.
В рамках сделки США и союзники намерены вернуть Москве российских заключенных, сообщили источники издания.
Ранее сегодня адвокат Гершковича заявила агентству РИА «Новости», что не может дать никаких комментариев по этому поводу.
Официальных комментариев от какой-либо из сторон сделки пока также не поступало.