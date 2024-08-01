ПОЛИТИКА
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Трамп усомнился в расовой принадлежности Камалы Харрис
Дональд Трамп упрекнул вице-президента США и свою соперницу по предвыборной гонке Камалу Харрис за то, что она лишь с недавнего времени начала преподносить себя как чернокожую, хотя раньше говорила о своем индийском происхождении. В ответ американский политик назвала комментарии экс-президента о ее расовой принадлежности проявлением явного неуважения. Напомним, Камала Харрис включилась в предвыборную гонку как кандидат в президенты США от партии демократов, после того как Джо Байден снял свою кандидатуру. #trtнарусском #трам #харрис #сша #дональдтрамп #выборы #новости #трт #новостимира
Трамп усомнился в расовой принадлежности Камалы Харрис / Others
1 августа 2024 г.
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