Трамп усомнился в расовой принадлежности Камалы Харрис

Дональд Трамп упрекнул вице-президента США и свою соперницу по предвыборной гонке Камалу Харрис за то, что она лишь с недавнего времени начала преподносить себя как чернокожую, хотя раньше говорила о своем индийском происхождении. В ответ американский политик назвала комментарии экс-президента о ее расовой принадлежности проявлением явного неуважения. Напомним, Камала Харрис включилась в предвыборную гонку как кандидат в президенты США от партии демократов, после того как Джо Байден снял свою кандидатуру. #trtнарусском #трам #харрис #сша #дональдтрамп #выборы #новости #трт #новостимира