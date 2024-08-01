ПОЛИТИКА
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Что нужно знать о Шьямале Гопалан — матери Камалы Харрис?
Вице-президент США Камала Харрис, заявившая, что будет участвовать в президентских выборах США, не раз говорила, что на ее судьбу, а особенно политическую карьеру, колоссальное влияние оказала ее мать Шьямала Гопалан. Она родилась в Индии в одной из самых закрытых каст — брахманов. Что еще известно о матери вероятного кандидата в президенты США? #trtнарусском #сша #камалахаррис #выборы2024 #выборывсша #новости #трт
Что нужно знать о Шьямале Гопалан — матери Камалы Харрис? / Others
1 августа 2024 г.
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