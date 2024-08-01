В Газе израильская ракета атаковала двух журналистов «Аль-Джазиры»

В результате израильского авиаудара по гражданскому автомобилю погибли два журналиста катарского телеканала «Аль-Джазира» — корреспондент Исмаил аль-Гуль и оператор Рами аль-Рифи, готовившие репортаж в лагере «Шати». По данным палестинских источников, за 10 месяцев войны в Газе Израиль убил 165 журналистов, работавших в эксклаве. #trtнарусском #журналисты #альджазира #убийство #палестина #израиль #новости #трт #новостимира