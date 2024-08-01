ПОЛИТИКА
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В Газе израильская ракета атаковала двух журналистов «Аль-Джазиры»
В результате израильского авиаудара по гражданскому автомобилю погибли два журналиста катарского телеканала «Аль-Джазира» — корреспондент Исмаил аль-Гуль и оператор Рами аль-Рифи, готовившие репортаж в лагере «Шати». По данным палестинских источников, за 10 месяцев войны в Газе Израиль убил 165 журналистов, работавших в эксклаве. #trtнарусском #журналисты #альджазира #убийство #палестина #израиль #новости #трт #новостимира
Израиль убил журналистов «Аль-Джазиры» / Others
1 августа 2024 г.
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