Сорвет ли убийство Исмаила Хании мирные переговоры в Газе?

Убийство Израилем Исмаила Хании — палестинского лидера и одного из ключевых участников мирных переговоров — поставило под сомнение прекращение огня в Газе. Значит ли это, что Тель-Авив стремится разжечь региональный конфликт, продолжая войну в Газе, где уже погибли почти 40 тыс. человек? #trtнарусском #палестина #газа #иран #тегеран #ХАМАС #хания #ИсмаилХания #хания #новости #трт