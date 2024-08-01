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Сорвет ли убийство Исмаила Хании мирные переговоры в Газе?
Убийство Израилем Исмаила Хании — палестинского лидера и одного из ключевых участников мирных переговоров — поставило под сомнение прекращение огня в Газе. Значит ли это, что Тель-Авив стремится разжечь региональный конфликт, продолжая войну в Газе, где уже погибли почти 40 тыс. человек? #trtнарусском #палестина #газа #иран #тегеран #ХАМАС #хания #ИсмаилХания #хания #новости #трт
Сорвет ли убийство Исмаила Хании мирные переговоры в Газе? / Others
1 августа 2024 г.
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