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Крупный обмен заключенными в Анкаре
Спецборт из Москвы и военный самолет США направляются в Анкару. Ожидается освобождение Эвана Гершковича и других заключенных
Крупный обмен заключенными в Анкаре
Фото: Reuters / Others
1 августа 2024 г.

Готовится масштабный обмен заключенными между Россией и США, в котором Турция выступает ключевым посредником. По данным Flightradar24, специальный борт отряда «Россия» вылетел из Москвы в Анкару, а военно-транспортный самолет США C-130J-30 Super Hercules направляется в Турцию с военной базы в Германии.

Fox News сообщает, что в рамках обмена может быть освобожден журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж. Его освобождение может произойти в течение суток.

Турецкое агентство IHA подтверждает, что обмен будет проходить под контролем Управления разведки Турции (MİT). Это очередной пример растущей роли Анкары как международного посредника в кризисных ситуациях. Сегодняшний обмен стал крупнейшим со времен холодной войны.

На фоне подготовки к обмену адвокаты нескольких заключенных в России сообщили об исчезновении их подзащитных из мест заключения. Среди них Илья Яшин, Олег Орлов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Александра Скочиленко.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о «непростом диалоге» с США по обмену заключенными, допуская возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров».

Надо сказать, что роль Турции как посредника в международных кризисах становится все более заметной. Ранее Анкара уже предоставляла площадку для переговоров между представителями России и США, участвовала в урегулировании российско-украинской войны и сыграла ключевую роль в достижении «зерновой сделки».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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