Трое мужчин, обвиняемых в причастности к атаке 11 сентября, включая самопровозглашенного организатора атак 2001 года на Всемирный торговый центр и Пентагон, согласились на сделку о признании вины в тюрьме Гуантанамо. Об этом 31 июля сообщила прокуратура США.

«Уполномоченный орган по военным комиссиям Сьюзан Эскалье заключила досудебные соглашения с Халидом Шейхом Мохаммедом, Валидом Мухаммадом Салихом Мубараком Беном «Атташем» и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави, тремя обвиняемыми по делу 11 сентября», — говорится в кратком заявлении Пентагона.

Адвокаты защиты попросили, чтобы мужчинам были назначены пожизненные сроки в обмен на признание вины.

«В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех предъявленных обвинениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении», — говорится в письме прокуратуры.

Соглашение было достигнуто более чем через 16 лет после начала судебного преследования за нападение и более чем через 20 лет после того, как обвиняемые в атаке захватили четыре коммерческих авиалайнера и направили их во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон.

Угонщики направили четвертый самолет в сторону Вашингтона, но члены экипажа и пассажиры попытались штурмовать кабину, и самолет разбился в поле в Пенсильвании.

Сделка со следствием позволяет избежать перспективы длительного и сложного судебного разбирательства.

Мужчины находятся под стражей в США с 2003 года. Халид Шейх Мохаммед широко известен как главный организатор атаки. Утверждается, что он получил одобрение от лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена на разработку плана атак.

За прошедшие годы дело застопорилось из-за длительных досудебных разбирательств. Первый суд по делу прошел 5 июня 2008 года, затем процесс затянулся.

Прокуроры заявили, что Халид Шейх Мохаммед, получивший образование в США, предложил бен Ладену идею направить самолеты на здания, а затем помогал обучать угонщиков, которые осуществили разрушительные атаки на территории США.

Халида и его сообщников схватили в Пакистане в марте 2003 года. Как сообщают адвокаты, задержанных подвергали пыткам, чтобы выбить из них признание вины.

Использование пыток оказалось одним из самых серьезных препятствий в попытках США привлечь этих людей к ответственности в военной комиссии в Гуантанамо. Адвокаты защиты настаивали, что пытки этих людей в секретных тюрьмах ЦРУ сделали доказательства против них непригодными для использования в судебных разбирательствах.