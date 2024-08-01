«Очень важно, что состоялось хоть какое-то взаимодействие сторон, — говорит TRT на русском директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — Обмен произошел в условиях практически отсутствующих контактов между Россией и странами Запада. Очень хорошо, что происходит хоть какое-то взаимодействие, пусть и по не самому приятному поводу».

По его словам, роль Турции была крайне важной и значимой. «В таком тонком и деликатном вопросе посредничество Анкары неоценимо. И об этом еще в своем интервью говорил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Хорошо, что люди вернутся домой».

Как писал TRT на русском, в Турцию прибыли семь самолетов из участвующих стран: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. В результате обмена 10 заключенных были переданы России, 13 — Германии и 3 — США.

MİT сыграла ключевую роль на всех этапах операции, от организации переговоров до обеспечения безопасности и логистики.

«Эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен заложниками между США, Россией и Германией за последние годы. MİT обеспечила установление каналов диалога для этой исторической операции», — говорится в пресс-релизе турецкой разведки.

Успешное проведение обмена подчеркивает растущую роль Турции как посредника в международных отношениях. Под руководством президента Эрдогана страна продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международной арене, особенно в период растущей глобальной напряженности.