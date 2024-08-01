ТУРЦИЯ
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Турция объявляет траур по лидеру ХАМАС
Президент Эрдоган выразил солидарность с Палестиной после гибели Исмаила Хании в результате израильского авиаудара. Вице-президент Йылмаз представит Турцию на похоронах в Дохе
Турция объявляет траур по лидеру ХАМАС
Фото: Reuters / Others
1 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении однодневного национального траура 2 августа в связи с гибелью главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

«Я с соболезнованием вспоминаю Исмаила Ханию и всех палестинских мучеников и от своего имени и от имени моего народа выражаю соболезнования палестинскому народу», — написал глава государства в соцсети X.

Хания погиб в результате израильского авиаудара по гостинице в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз будет представлять страну на похоронах Хании, которые состоятся 2 августа в столице Катара Дохе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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