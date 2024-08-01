ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с Байденом Газу и обмен заключенных
Президенты Турции и США провели телефонный разговор, затронув ключевые вопросы международной политики и двусторонних отношений
Президент Эрдоган обсудил с Байденом Газу и обмен заключенных
Фото: АА / Others
1 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого были обсуждены важные аспекты международной политики и двусторонних отношений. Как сообщает администрация турецкого лидера, центральной темой беседы стала ситуация в секторе Газа.

Эрдоган подчеркнул, что правительство Нетаньяху демонстрирует нежелание прекращения огня и мира. Турецкий лидер также отметил, что убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании нанесло тяжелый удар по усилиям по прекращению огня. По словам турецкого лидера, Израиль стремится распространить огонь в Газе на весь регион.

Особое внимание было уделено недавнему обмену заключенными, проведенному в Турции. Президент Байден выразил благодарность Эрдогану за успешное проведение этой операции.

В ходе разговора обсуждались и двусторонние отношения Турции и США. Эрдоган заявил о готовности Турции развивать отношения с США во всех областях. Лидеры также затронули ряд региональных и глобальных событий, включая реакцию на недавние события в Палате представителей США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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