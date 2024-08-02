2 августа 2024 года в Турции прекращен доступ к социальной сети Instagram. Блокировка вступила в силу утром по распоряжению Управления информационных технологий и коммуникаций (BTK) Турции.

На момент публикации официальный сайт BTK не предоставил информации о причинах принятия данного решения или о предполагаемой продолжительности ограничений.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили TRT World, что доступ к Instagram был приостановлен из-за удаления контента, связанного с Ханией, в день национального траура, упомянув череду правонарушений в качестве причины этого решения.

Глава Управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун резко раскритиковал социальную платформу, заявив, что она «активно препятствует публикации сообщений с соболезнованиями в связи со смертью лидера ХАМАС [Исмаила] Хании, не ссылаясь на какие-либо нарушения правил».

«Это цензура, очевидная и ясная», — заявил Алтун в посте на X в среду после убийства Хании в Тегеране. «Мы будем защищать свободу слова от этих платформ, которые неоднократно показывали, что они в первую очередь служат глобальной эксплуататорской системе несправедливости», — добавил он.

Турция объявила день национального траура в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Чтобы выразить нашу поддержку палестинскому делу и солидарность с нашими палестинскими братьями, завтра (в пятницу, 2 августа) объявлен однодневный национальный траур в связи с мученической смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании», — сказал Эрдоган в заявлении в четверг.

«Я с почтением вспоминаю Исмаила Ханию и всех палестинских мучеников и выражаю соболезнования палестинскому народу от себя лично и от имени моей нации», — добавил Эрдоган.

Хания был убит Израилем в среду в столице Ирана Тегеране.