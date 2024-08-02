Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что, «по мнению США и венесуэльского народа», Гонсалес Урутия получил большинство голосов на выборах, прошедших 28 июля.

Блинкен также отверг «необоснованные обвинения» действующего президента Николаса Мадуро в адрес лидеров оппозиции и осудил угрозы арестовать Гонсалеса и Марию Корину Мачадо, назвав это «попыткой подавить политическое участие и удержаться у власти».

США призвали к началу переговоров по мирному переходу власти и выразили готовность поддержать процесс «восстановления демократических норм» в Венесуэле.

Блинкен подчеркнул, что объявленные результаты выборов не отражают волю венесуэльского народа, и заявил, что объявление результатов было «глубоко порочным».

По данным генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба, в ходе протестов против итогов президентских выборов в Венесуэле пострадали более 80 сотрудников силовых структур, включая военных и полицейских.

Он добавил, что в результате различных актов насилия люди не могут выходить на работу и закрывают свои магазины. Сааб подчеркнул, что, хотя власти уважают граждан, проводящих мирные демонстрации в рамках Конституции, те, кто совершает акты вандализма, будут привлечены к ответственности по закону.

Президентские выборы состоялись в Венесуэле 28 июля. По данным Национального избирательного совета (CNE), действующий президент Николас Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 51,2% голосов. Однако оппозиция заявила о фальсификации результатов.

В ходе протестов против итогов выборов, в результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, погибли 17 человек, включая одного военнослужащего.