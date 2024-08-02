ПОЛИТИКА
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В Турции прошел исторический обмен заключенными между Россией и США
Операция, организованная Национальной разведывательной организацией Турции (MİT), позволила обменять 26 человек из семи стран: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. Обмен проходил в Анкаре под полным контролем MIT. Его уже назвали самым крупным со времени окончания холодной войны. Десять освобожденных прибыли в Россию, 13 — в Германию и трое направляются в США. Освобождены российские политики и американские граждане, находившиеся в российских тюрьмах, среди них корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза, бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, политик Илья Яшин, бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева. #trtнарусском #сша #обменпленными #обмен #россия #путин #новости #трт #новостимира
В Турции прошел исторический обмен заключенными между Россией и США / Others
2 августа 2024 г.
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