«Евросоюз рад видеть, что ряд политических заключенных, включая граждан ЕС, были освобождены. Они были вывезены за пределы России и Беларуси при содействии Турции», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что эти люди «подвергались несправедливым преследованиям в России и Беларуси по политическим причинам». Боррель призвал немедленно и без условий освободить всех, кто еще остается в заключении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила удовлетворение по поводу освобождения. Она отметила, что Кремль обменял «невиновных» граждан ЕС, США и России на «осужденных преступников и убийц».

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) организовала крупную операцию по обмену заключенными. В ней участвовали семь стран. Всего 26 человек были обменяны и доставлены в Анкару.

Самолеты из Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и США доставили заключенных в Турцию. Затем 13 человек были отправлены в Германию. 10, включая детей, в Россию. Трое отправились в США.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке сделки. Он заявил: «Я приветствую освобождение 16 человек». По его словам, они были несправедливо удерживаемы.

Он также отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать всех, кто «незаконно удерживается» в России и других странах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приветствует освобождение «несправедливо задержанных граждан стран НАТО и российских политических заключенных».

Он высоко оценил тесное сотрудничество между странами-членами НАТО в этом вопросе. Столтенберг подчеркнул важность права на мирную оппозицию и свободу СМИ для любого общества.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлала призвала освободить всех, кто все еще «несправедливо удерживается» в заключении.