Успешное соглашение между Россией и США об обмене заключенными при посредничестве Турции стало кульминацией многолетней интенсивной дипломатии. Однако Белый дом поспешил уточнить: обмен заключенными вряд ли приведет к потеплению отношений с Россией по ряду других вопросов глобальной безопасности, в частности по войне в Украине.

Президента Байдена, объявившего 1 августа об обмене заключенными, спросили, может ли этот обмен привести к тому, что американский лидер пойдет на диалог с российским президентом.

«Мне не нужно разговаривать с Путиным», — подчеркнул Байден.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что переговоры по поводу задержанных лиц идут «отдельно» от дипломатии по поводу войны России в Украине, и сказал, что украинцы будут играть ведущую роль в любых дипломатических усилиях.

Салливан добавил, что прямого взаимодействия с Путиным по поводу обмена заключенными не было, но было обширное взаимодействие с российскими официальными лицами.

«Эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине — потому что наличие таких чувствительных каналов позволяет нам добиваться результатов, подобных сегодняшним», — отметил Салливан.

Заявление чиновника прозвучало после крупного обмена заключенными, в котором участвовали 26 человек из семи стран — США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. Главным посредником в обмене выступила Турция — обмен проходил в международном аэропорту Анкары.

Восемь заключенных, включая осужденного за убийство российского киллера Вадима Красикова, были возвращены в Россию в обмен на освобождение 16 человек, которые содержались под стражей в РФ, включая репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.