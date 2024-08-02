В ночь на 2 августа «Хезболла» выпустила по северу Израиля несколько десятков ракет. Израильская сторона сообщила об активной работе ПВО в районе западной Галилеи.

«После того как в 21:44 в районе западной Галилеи прозвучали сирены, многочисленные снаряды пересекли территорию Ливана и попали на территорию Израиля, некоторые из них были перехвачены, а остальные упали в незаселенных районах. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении израильских военных.

Удар «‎Хезболлы» произошел через сутки, ‎после того как Иран пообещал отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ливанское движение также пообещало увеличить количество атак после того, как Израиль убил высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте 30 июля. Генсек движения Хасан Насралла в речи 1 августа пообещал отомстить Израилю и заявил о начале нового этапа войны с Тель-Авивом.

Ракетный обстрел вечером 1 августа, по-видимому, был прелюдией к более масштабной атаке, которую, как обещала поддерживаемая Ираном группировка, предстоит совершить. Тель-Авив начал готовиться к различным сценариям, предполагающим атаки со стороны Ирана и его региональных союзников.

В армии Израиля заявили, что «‎готовы нанести ответные удары по любой точке»‎. В штабе военных в Тель-Авиве напомнили, что израильские ВВС в июле ударили по йеменскому порту Ходейда после того, как хуситы использовали беспилотник для нападения на Тель-Авив 19 июля. Операция с использованием F-15, F-35 и самолетов-заправщиков была примером сложной операции, которую Израиль мог бы использовать в других сценариях.

Кроме того, Израиль 13 июля нанес авиаудар по Хан-Юнусу и лагерю беженцев Аль-Маваси. В результате атаки погибли более 70 человек. Израиль же оправдывал атаку тем, что в лагере укрывался военный командир ХАМАС Мухаммед Дейф. 1 августа Тель-Авив сообщил, что может подтвердить гибель Дейфа. Однако ХАМАС пока не комментировал эти сообщения.