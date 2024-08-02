Израиль не будет приглашен на церемонию в память о жертвах атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Памятные мероприятия должны пройти 9 августа текущего года в Хиросиме и Нагасаки, причем мэрия первого города не отзывала приглашение израильских делегатов, а вот Нагасаки решил отозвать.

Мэр города Сиро Судзуки объяснил, что исключение Израиля было «вызвано соображениями безопасности и не было политическим решением».

В июне Судзуки направил Израилю письмо с призывом к прекращению огня в Газе, оставив приглашение на церемонию в ожидании из-за риска «неожиданных ситуаций», таких как протесты, согласно Kyodo News.

«Я хотел бы подчеркнуть, что это решение было основано не на политических соображениях, а на нашем желании провести церемонию в память о жертвах атомных бомбардировок в мирной и торжественной атмосфере и обеспечить, чтобы церемония прошла гладко», — сказал градоначальник, назвав свое решение «трудным».

Посол Израиля в Токио Гилад Коэн назвал решение Нагасаки «достойным сожаления», добавив, что оно «посылает миру неверный сигнал».

«Израиль полностью осуществляет свое право и моральное обязательство защищать себя и своих граждан и будет продолжать это делать», — отметил дипломат.

И Хиросима, и Нагасаки испытывали давление со стороны активистов и групп выживших после бомбардировок, требующих исключить Израиль из-за его бомбардировок Газы.

Ежегодно Япония приглашает дипломатов со всего мира на церемонии в обоих городах, которые проводятся в течение нескольких дней друг за другом, чтобы поразмышлять о важности мира и опасностях применения ядерного оружия.

Церемония мира в Хиросиме считается более масштабной. В этом году в ней примут участие представители 115 стран.

Десятки тысяч людей погибли от атомных бомбардировок США в 1945 году как мгновенно, так и в последующие месяцы и годы из-за лучевой болезни.