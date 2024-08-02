Украина планирует организовать второй саммит мира, который ожидается в конце года, с целью создания условий для прекращения боевых действий. Об этом сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Ермак в интервью Bloomberg.

Ермак, возглавляющий усилия Киева по достижению мирного урегулирования, подчеркнул важность проведения встречи до президентских выборов в США в ноябре, на которую, возможно, пригласят и Россию.

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее закончить эту войну, чтобы достичь справедливого мира», — заявил Ермак.

Он также отметил, что мероприятие, скорее всего, пройдет в одной из стран Глобального Юга, предположительно на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать «единство мира перед лицом попыток России разъединить его».

Первый мирный саммит, который состоялся в Швейцарии в июне прошлого года, не смог привлечь ключевые страны Глобального Юга, такие как Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка. Важным приоритетом для Украины на новом саммите является участие Китая, который, по словам Ермака, «действительно способен влиять на Россию».

Однако, по данным Bloomberg, министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время визита в Пекин, что «еще не пришло время» для мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее изложил шаги к проведению второго саммита мира, но заместитель главы МИД России Михаил Галузин уже заявил, что РФ не будет участвовать в этом мероприятии, называя риторику Украины «ультимативной».