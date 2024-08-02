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«Турция вновь доказала свой статус мощной дипломатической силы»
Турция под руководством президента Эрдогана продолжает укреплять мир и стабильность на международной арене, доказав свою дипломатическую мощь в недавнем масштабном обмене пленными, заявил глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун
«Турция вновь доказала свой статус мощной дипломатической силы»
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
2 августа 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сделал заявление, в котором подчеркнул, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает активно способствовать укреплению мира и стабильности на международной арене.

Фахреттин Алтун отметил, что Турция вновь доказала свой статус мощной дипломатической силы, способной развивать отношения с различными странами на различных уровнях.

«Наша страна использует свой дипломатический потенциал для продвижения мира и стабильности, устанавливая эффективное сотрудничество с разнообразными международными акторами», — заявил Фахреттин Алтун.

В своем заявлении Фахреттин Алтун подчеркнул, что Турция провела самый масштабный обмен пленными за последние годы, обеспечив освобождение 26 человек из семи разных стран.

«Серьезность, с которой Турция подошла к управлению этими сложными переговорами, служит примером для разрешения всех проблем в регионе», — подчеркнул глава Управления коммуникаций.

Фахреттин Алтун также указал на ключевую роль турецкой разведки в организации диалога и установлении каналов посредничества для этой исторической операции, которая потребовала взаимодействия между глобальными силами, находящимися в состоянии конкуренции и вражды. Турция вновь продемонстрировала свою надежность как партнера, способного эффективно взаимодействовать с различными сторонами.

В заключение Фахреттин Алтун подчеркнул, что Турция полна решимости сохранять открытые каналы диалога во всех международных конфликтах и продолжать создавать платформы, способствующие участию всех сторон и проведению посреднической деятельности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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