Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг сообщил о возможном увеличении числа развернутых ядерных боезарядов в стране, если текущая политика Китая, Северной Кореи и России в сфере ядерного оружия сохранится. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято только президентом США.

Наранг подчеркнул, что на данный момент увеличение ядерных арсеналов не требуется. Однако в случае продолжения наращивания ядерных потенциалов соперников, США могут быть вынуждены внести изменения в количество развернутых ядерных сил. Он также отметил, что США должны быть готовы к сценарию, при котором исчезнут все ограничения на ядерные арсеналы.

Соединенные Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД) 1987 года с Россией в 2019 году, заявив, что Москва нарушает соглашение. Кремль тогда отверг это обвинение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновит производство ракет наземного базирования малой и средней дальности, способных переносить ядерный заряд. Он увязал это с тем, что, по его мнению, США намерены развернуть в Европе и Азии такое же оружие.

По последним данным, в сентябре 2023 года в США насчитывалось 3748 ядерных боеголовок, и ожидается, что в 2024 году их количество снизится до 3708. США обладают всеми тремя компонентами ядерной триады — наземным, воздушным и морским, основой которой являются боеголовки, размещенные на атомных подводных лодках.