Президент России Владимир Путин в четверг лично приветствовал российских граждан, освобожденных в рамках исторического обмена пленными с Западом, который был организован при содействии Турции.

Кремль опубликовал видео, на котором Путин встречает освобожденных в аэропорту Внуково, а затем проводит встречу с их участием. На встрече присутствовали высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Андрея Белоусова.

«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на родину», — заявил Путин. Он также сообщил, что освобожденные будут представлены к государственным наградам.

В США президент Джо Байден также встретил освобожденных американских граждан — журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналистку Алсу Курмашеву.

Самолет с ними на борту приземлился на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, где их также встречали родственники и официальные лица, включая вице-президента Камалу Харрис.

Байден на пресс-конференции отметил, что «их жестокие испытания закончились» и выразил благодарность союзникам США за участие в операции, назвав это событие «успехом дипломатии».

Обмен пленными был организован Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) и стал одной из самых масштабных операций по обмену пленными за последние годы. В рамках обмена 26 человек из семи стран, включая США, Германию, Польшу, Словению, Норвегию, Россию и Беларусь, были переданы своим странам. В частности, 10 человек, включая двух детей, были отправлены в Россию, 13 — в Германию, и трое — в США.