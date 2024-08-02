Как президенты США и России встречали у трапа освобожденных в рамках обмена

Президент РФ Владимир Путин и американский президент Джо Байден лично встречали вернувшихся на родину заключенных, освобожденных в рамках обмена, в котором участвовали сразу 7 стран. Напомним, обмен проходил в Анкаре под полным контролем Национальной разведывательной организации Турции (MİT). Восемь освобожденных с двумя детьми прибыли в Россию, 13 — в Германию и трое в США. #trtнарусском #сша #россия #обменпленными #обмен #путин #новости #трт #новостимира #shorts