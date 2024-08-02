Правительства Словакии и Венгрии на прошлой неделе обратились к Еврокомиссии с просьбой вмешаться в их спор с Украиной. Киев ввел санкции против российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ‎ и прекратил транзит ее нефти через свою территорию. Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию, чтобы разрешить вопрос и надавить на Украину.

Однако Брюссель в этом вопросе поддержал Киев и призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники, пишет газета Financial Times (FT). По ее данным, торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис написал письмо лидерам Венгрии и Словакии, в котором отметил: «Следует активно проводить диверсификацию, отказываясь от российских ископаемых видов топлива».

Правительства Венгрии и Словакии ранее сообщили, что их энергосистемы зависят от российской нефти, поступающей через Украину по трубопроводу «Дружба», который также используется ЛУКОЙЛом. Будапешт и Братислава подчеркнули, что решение Киева заблокировать транзит угрожает привести к дефициту топлива в Центральной Европе.

Однако Домбровскис 1 августа отверг эти претензии, уточнив, что у обеих стран достаточно запасов, поскольку общий поток поступающей нефти не уменьшился.

В 2022 году ЕС начал постепенный отказ от российской нефти, однако Венгрии и Словакии были предоставлены исключения из общеевропейского запрета на импорт российского сырья. Страны выторговывали себе исключения, отмечая, что им нужно время на поиск альтернатив.

Домбровскис отметил, что обе страны могут использовать существующий трубопровод, по которому доставляется морская нефть из Хорватии.

«Текущий анализ комиссии указывает на достаточную пропускную способность для Венгрии и Словакии через альтернативные трубопроводы, такие как трубопровод Ядран-Адриатика», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что на встрече на прошлой неделе, где обсуждался этот вопрос представителями всех государств-членов, «значительное число европейских лидеров поставило под сомнение, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативы» российским поставкам.