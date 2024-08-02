Израильская армия сообщила об убийстве высокопоставленного члена движения «Исламский джихад» Мохаммада аль-Джаабари в секторе Газа.

Согласно заявлению, аль-Джаабари занимал должность заместителя главы по производству оружия и отвечал за финансирование инфраструктуры вооружений. На момент публикации «Исламский джихад» не прокомментировал заявление Израиля.

Это событие происходит на фоне серии целенаправленных израильских операций против противоборствующих сил на Ближнем Востоке и продолжающихся атак на сектор Газа. Ранее на этой неделе израильские военные заявили об убийстве военного командира ХАМАС Мохаммада Дейфа в результате авиаудара по Хан-Юнусу 13 июля.

30 июля в Бейруте Израиль убил высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Днем позже в Тегеране в результате израильского покушения погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, находившийся в Иране для участия в церемонии инаугурации нового президента. Израиль напрямую не комментировал это событие.

Израильские атаки на сектор Газа начались после операции ХАМАС 7 октября 2023 года. С того времени, по имеющимся данным, погибло около 40 000 палестинцев, преимущественно женщин и детей.