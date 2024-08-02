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Израиль убил высокопоставленного члена «Исламского джихада»
Заместитель движения по производству оружия Мохаммад аль-Джаабари убит в Газе
Израиль убил высокопоставленного члена «Исламского джихада»
  Танк вблизи границы Израиля и Газы / Фото: Reuters  
2 августа 2024 г.

Израильская армия сообщила об убийстве высокопоставленного члена движения «Исламский джихад» Мохаммада аль-Джаабари в секторе Газа.

Согласно заявлению, аль-Джаабари занимал должность заместителя главы по производству оружия и отвечал за финансирование инфраструктуры вооружений. На момент публикации «Исламский джихад» не прокомментировал заявление Израиля.

Это событие происходит на фоне серии целенаправленных израильских операций против противоборствующих сил на Ближнем Востоке и продолжающихся атак на сектор Газа. Ранее на этой неделе израильские военные заявили об убийстве военного командира ХАМАС Мохаммада Дейфа в результате авиаудара по Хан-Юнусу 13 июля.

30 июля в Бейруте Израиль убил высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Днем позже в Тегеране в результате израильского покушения погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, находившийся в Иране для участия в церемонии инаугурации нового президента. Израиль напрямую не комментировал это событие.

Израильские атаки на сектор Газа начались после операции ХАМАС 7 октября 2023 года. С того времени, по имеющимся данным, погибло около 40 000 палестинцев, преимущественно женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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